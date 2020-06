Kwart miljoen extra voor sociaal plan afvalverwerker AEB

De werknemers die gedwongen moeten vertrekken bij het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) krijgen een hogere vergoeding dan was afgesproken. In totaal is 250.000 euro extra vrijgemaakt voor de boventallig verklaarde medewerkers van de noodlijdende afvalverwerker, maakt vakbond FNV bekend.

In januari was al bekend dat vijftig van de vierhonderd werknemers hun baan verliezen. Nog eens vijftig gaan aan de slag bij een ander bedrijf. FNV noemde de regeling die toen werd getroffen al erg mager en heeft daarom de afgelopen tijd met de gemeente Amsterdam, de enige aandeelhouder van AEB, gesproken over een aanvulling.

„Dat is nu gelukt”, zegt FNV-bestuurder Hans Robijn. „Met de extra 250.000 euro die hiervoor na gesprekken met verschillende partijen wordt vrijgemaakt, kunnen de werknemers die binnenkort zonder werk komen te zitten, iets beter vooruit geholpen worden.”

AEB heeft een turbulente tijd achter de rug. Vorig jaar werden de verbrandingsovens stilgelegd omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd, door achterstallig onderhoud en problemen tussen personeel en management. Daardoor vielen inkomsten weg en moest het bedrijf hoge kosten maken voor afvalverwerking elders. De gemeente besloot begin dit jaar dat AEB in de verkoop gaat.