Kwart miljoen boetes voor 1 km/u te hard

Automobilisten worden op wegen, waar de maximumsnelheid 130 is, massaal bekeurd als ze één kilometer per uur te hard rijden. Sinds 2012 zijn hiervoor bijna een kwart miljoen boetes uitgeschreven.

Politiebonden vrezen dat daardoor het draagvlak voor bekeuren verdwijnt, meldde het AD donderdag. Met de boetes voor één kilometer per uur te hard is sinds 2012 bijna 5 miljoen euro geïnd. In 2012 liepen nog geen tweeduizend automobilisten tegen de lamp. Sinds 2016 gaat het om zo’n 70.000 overtredingen per jaar. De boete voor één kilometer uur te hard is twintig euro.