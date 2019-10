Kwart met gevaarlijke baan slachtoffer ongeval

Een op de vier werknemers in een risicovol beroep is wel eens het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval. 36 procent van alle werknemers in deze beroepen stelt dat er steeds meer onveilige situaties op de werkvloer ontstaan door hoge werkdruk. Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van CNV, onder bijna 1100 mensen die werken in een gevaarlijk beroep.

Andere data uit de studie: een kwart van de ondervraagden vindt dat snelheid vaak boven veiligheid gaat, terwijl bijna een op de vijf werknemers zich wel eens ziek gemeld heeft wegens een ongeval op het werk. Daarnaast vindt 23 procent dat de werkvloer de laatste jaren onveiliger wordt.

„Schokkende cijfers die ons beeld bevestigen dat de werkplek steeds onveiliger wordt, mede door de hoge werkdruk”, aldus Arend van Wijngaarden, CNV-voorzitter. „Dit is de schaduwzijde van een florerende economie. Werknemers mogen echter nooit het slachtoffer worden van de groei-ambities van werkgevers. Veiligheid gaat boven alles.”

Volgens de bond werken er ongeveer 2 miljoen mensen in gevaarlijke beroepen. Dit zijn banen met extra risico’s, bijvoorbeeld wegens het bedienen van machines of het hanteren van gevaarlijke stoffen.

De cijfers uit het onderzoek wijken enorm af van cijfers van de Inspectie SZW, die volgens CNV melding doet van een paar duizend bedrijfsongevallen per jaar. „De 25 procent bedrijfsongevallen uit ons onderzoek zijn omgerekend 500.000 mensen. We vermoeden dat werkgevers vaak geen melding doen van bedrijfsongevallen en de veiligheid op de werkplek vaak met voeten wordt getreden”, aldus Van Wijngaarden.