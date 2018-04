Kwart meer fietsers op eerste hulp na ongeval

Het aantal fietsers dat na een ongeluk met ernstig letsel op de eerste hulp belandde, is de afgelopen tien jaar met 26 procent gestegen. Vorig jaar raakten in totaal 42.400 fietsers ernstig gewond bij een ongeval, blijkt uit cijfers van VeiligheidNL.

Vooral onder 60-plussers neemt het aantal fietsongevallen toe, aldus VeiligheidNL. Zij maken steeds meer kilometers op de fiets, onder meer door de opkomst van de elektrische fiets.

In totaal moesten vorig jaar 119.600 mensen na een verkeersongeval naar de eerste hulp. Bij de helft was sprake van ernstig letsel. Het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulpafdelingen na een verkeersongeval met zware verwondingen, is de afgelopen tien jaar met 11 procent gestegen. Fietsongevallen zorgen voor het grootste deel van de behandelingen op de eerste hulp (70 procent), gevolgd door ongevallen met brommers of scooters (11 procent) en personenauto’s (7 procent).

Uit eerder gepubliceerde CBS-cijfers blijkt dat vorig jaar voor het eerst meer fietsers (206) omkwamen door een verkeersongeval dan inzittenden van personenauto’s (201).