„Kwart krijgt te weinig pgb om zorg te betalen”

Een kwart van de mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) beheert –geld om zelf zorgverleners te regelen– kan met het bedrag te weinig zorg of hulp inkopen.

Dat meldt NRC. De tarieven zijn soms zo laag dat het vrijwel onmogelijk is gekwalificeerd personeel te vinden, melden pgb-houders. Dat komt onder meer door personeelstekorten in de zorg.

Dit concluderen de belangenorganisaties MantelzorgNL en Per Saldo uit een enquête onder ruim 1865 mensen die een pgb beheren. De achterban van beide verenigingen is geraadpleegd, onder meer via het Nationaal Mantelzorgpanel – waarin periodiek de mening gepeild wordt van mensen die voor een naaste zorgen.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid dreigt het huidige personeelstekort in de zorg de komende jaren op te lopen tot 125.000. Dat heeft volgens de pgb-houders nu al effect: verzorgenden kunnen bijvoorbeeld als zzp’er beter betaald werk vinden en kiezen er niet voor om bij mensen thuis te komen werken.