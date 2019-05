Kwart heeft last van maag, lever of darmen

Bijna een op de vier Nederlanders had in 2017 problemen met maag, darmen of lever. Dat waren ruim 3,7 miljoen mensen. Dat heeft het RIVM berekend, in opdracht van de Maag Lever Darm Stichting. De stichting start een nieuwe bewustwordingscampagne.

In 2017 overleden 15.000 mensen met een maag-, darm- of leveraandoening als onderliggende oorzaak. Dat was 10 procent van de totale sterfte dat jaar. Twee jaar eerder, in 2015, bedroegen de zorguitgaven voor deze aandoeningen en ziekten bijna 3,3 miljard euro. De problemen variëren van redelijk onschuldig (infectie) tot zeer ernstig, zoals chronische ontstekingsziektes en kanker. Vorig jaar kwamen er 24.000 nieuwe gevallen van kanker bij.

Volgens de Maag Lever Darm Stichting onderstrepen de cijfers dat „we als maatschappij het spijsverteringsstelsel serieus moeten nemen”. Het grootste deel (bijna 13.000) overleed in 2017 aan kanker in het spijsverteringsstelsel. Meestal gaat het dan om darmkanker.

Het RIVM berekende ook de verwachting voor 2030. In dat jaar zijn nog eens 10 procent meer mensen bekend bij de huisarts met spijsverteringsproblemen. Dat komt vooral door vergrijzing.

De stichting begint deze week een langlopende campagne om mensen meer bewust te maken van het belang van een gezonde spijsvertering.