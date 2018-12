Kwart getest vuurwerk niet veilig genoeg

Van het geïmporteerde en geteste consumentenvuurwerk voldoet ruim een kwart (28 procent) niet aan de veiligheidseisen. Dat komt naar voren uit controles van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Toen bleek 22 procent onveilig.

Het grootste risico vormen de batterijen, ook bekend als cakeboxen. Ze kunnen omvallen en er kunnen brandende delen af vallen.

De ILT testte driehonderd partijen op de Maasvlakte. Vuurwerk dat niet door de test is gekomen, moet op kosten van de importeur worden vernietigd.

Dat 28 procent van de onderzochte partijen niet veilig wordt geacht, betekent volgens ILT niet dat er met eenzelfde percentage van het vuurwerk in de winkels iets mis is. Wel is het „een signaal dat de markt nog niet in staat is om voor vuurwerk van voldoende kwaliteit te zorgen”, aldus de inspectie, die de vuurwerkbranche oproept nog kritischer te zijn import-vuurwerk.