Kwart gemeenten niet actief bezig met creëren rookvrije omgeving

Bijna een kwart van de gemeenten in Nederland is niet actief bezig de omgeving rookvrij te maken. Als het gaat om het streven naar een rookvrije generatie, geven gemeenten zichzelf gemiddeld als rapportcijfer een 6,4. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research, in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

Bijna alle gemeenten maken preventief beleid op het gebied van gezondheid. Als beleidsthema staat roken (74 procent) daarbij op de vierde plek, achter alcohol (83 procent), jeugd (84 procent) en overgewicht (85 procent).

Uit de studie blijkt dat gemeenten het invoeren van rookbeleid in openbare ruimten als lastig ervaren; de angst voor weerstand van rokers speelt daarin een rol. Een vijfde van de gemeenten heeft structureel uren en geld beschikbaar om een rookvrije omgeving te creëren. Bij iets meer dan de helft (53 procent) van de gemeenten staat het bestuur openlijk achter het maken van een rookvrije generatie.