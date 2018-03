„Kwart eiersalades nog met scharrelei”

Ruim een kwart van de eiersalades in de Nederlandse supermarkten bevat nog steeds scharreleieren, zegt duurzaamheidsstichting Questionmark. Dat zijn na kooieieren (ofwel legbatterij-eieren) de minst diervriendelijke eieren.

Volgens Questionmark verkopen onder meer Albert Heijn, Plus, Coop en Jan Linders eiersalades met scharrelei. Kooieieren mogen niet meer los worden verkocht maar nog wel in producten worden verwerkt. In de onderzochte salades werden die niet gevonden.

Questionmark stelde een Eiersaladewijzer op op basis van 22 onderzochte eiersalades. Daarbij werd ook op zout en calorieën gelet.