Kwaliteit ontbijtgranen lang niet altijd top

De kwaliteit van ontbijtgranen is lang niet altijd top. Om de voedingswaarde van de ontbijtgranen te bepalen, berekende de Consumentenbond de zogenoemde Nutri-Score van zeventig van dergelijke producten. Het label van de Nutri-Score laat met kleuren en letters op eenvoudige wijze zien hoe (on)gezond een product is. Van de twintig ontbijtgranen voor kinderen zouden er volgens de bond slechts vijf in aanmerking komen voor een A, de gezondste score op het label.

Bij de vijftig ontbijtgranen voor volwassen is dat met 22 ook nog niet eens de helft. De Consumentenbond bepleit al langer de invoering van het van oorsprong Franse voedselkeuzelogo Nutri-Score in ons land. Nutri-Score loopt van A in donkergroen (gezond) tot E in rood (ongezond) en doet een beetje denken aan het energielabel.

De Consumentenbond presenteerde de nieuwste conclusies bij een speciaal ontbijt in Den Haag: „Hiermee laten we nogmaals de kracht van Nutri-Score zien: consumenten krijgen direct een realistisch beeld van de voedingswaarde. Wij willen dat dit voedselkeuzelogo op alle voedingsmiddelen komt, zodat in één oogopslag te zien is welk product gezond is en welke niet”, aldus directeur Sandra Molenaar.

Op het oog vergelijkbare producten kunnen heel verschillend scoren, constateerde de bond.