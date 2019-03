Kwalitaria Vianen herdenkt gedode medewerkster

Personeel van Kwalitaria Délifrance in Vianen herdenkt dinsdag een 19-jarige medewerkster die om het leven kwam door de schietpartij in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. De vrouw, die in Vianen woonde, is een van de drie omgekomen slachtoffers. De horecagelegenheid is dinsdag dicht, net als maandag na de schietpartij. „Wij zijn door omstandigheden helaas gesloten. Bedankt voor uw begrip”, staat op de website.

Op de voordeur werd maandag al een korte mededeling opgehangen voor klanten: „In verband met een sterfgeval zijn wij helaas genoodzaakt de winkel vandaag gesloten te houden. Excuses voor het ongemak en wij staan u graag snel weer ter beschikking.”