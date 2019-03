Kuzu noemt WNL „baggeromroep”

Denk-fractieleider van Tunahan Kuzu noemde omroep WNL in de uitzending van Goedemorgen Nederland een „baggeromroep met riooljournalistiek”. Kuzu was boos op de omroep omdat hij, in tegenstelling tot de leiders van andere grote partijen, niet als gasthoofdredacteur mocht aanschuiven.

Dat was in eerste instantie wel de bedoeling, maar hoofdredacteur van WNL Bert Huisjes vond dat DENK de Nederlandse persvrijheid niet serieus nam. Onder andere door met de NTR te willen praten over de kritische toon van het programma ‘Nieuwe Maan’ van Fidan Ekiz.

In de uitzending wees presentatrice Maaike Timmerman Kuzu hier nogmaals op. „Onze hoofdredacteur vindt het niet gepast om u als gasthoofdredacteur neer te zetten na allerlei aanvallen van uw partij op de persvrijheid. Dat u zich als leider van een politieke partij met de inhoud van een programma wil bemoeien, vinden wij niet ok.”

Daarnaast vindt Kuzu dat WNL zijn partij in een verkeerd daglicht stelt door de berichtgeving op de website. Onder meer een artikel waarin rechtsgeleerde Afshin Ellian uithaalt naar de partij, staat Kuzu tegen.