Kuzu: Denk is partij van de nieuwe Nederlander

De partij DENK is „bijzonder trots” op de eerste exitpolls, waarin de partij in meerdere steden in de gemeenteraad lijkt te komen. „DENK is in een klap de vierde partij geworden in Rotterdam. Dat zien we in het hele land. Het betekent dat het politieke landschap verandert, dat groepen hun plek opeisen, maatschappelijk, in het bedrijfsleven en dus ook in de politiek”, aldus partijleider Tunahan Kuzu.

„Wij zijn de partij van de nieuwe Nederlander. We zijn er in geslaagd mensen die het vertrouwen in de politiek hadden verloren weer naar de stembus te trekken. Mensen die zich niet gehoord voelden”, stelt Kuzu. „In Rotterdam zijn wij de grootste winnaar. Leefbaar is de grootste verliezer.”