Kuzu beticht DENK-voorzitter Öztürk van ‘politieke broedermoord’

Tunahan Kuzu, de voormalige partijleider van DENK, haalt in een Facebook-post ongekend hard uit naar zijn voormalige kameraad Selçuk Öztürk. Die zou „broedermoord” hebben gepleegd en zich schuldig hebben gemaakt aan „regelrechte” chantage.

Öztürk zou, na maanden van spanningen tussen de oprichters van DENK, de buitenechtelijke affaire van Kuzu in 2018 hebben opgerakeld om hem „ten val te brengen”. Kuzu maakte enkele weken geleden bekend te stoppen als fractievoorzitter. Ook is hij niet beschikbaar als lijsttrekker voor de volgende Kamerverkiezingen in 2021, zei hij toen.

In de post op Facebook schrijft hij dat „de leden een oordeel mogen vellen over deze kwestie” op de ledenvergadering in juni. „Daarbij zal ik aanwezig zijn om mijn kant van het verhaal te vertellen en de leden ervan te overtuigen dat matennaaierij geen kernwaarde van DENK is”, schrijft Kuzu. Of dit betekent dat hij zich toch kandidaat wil stellen, is niet duidelijk. Kuzu was niet bereikbaar voor commentaar.

De spanningen tussen Öztürk en Kuzu liepen al maanden op, schrijft die laatste. De politici stapten in 2014 samen uit de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Later richtten ze de inmiddels controversiële beweging DENK op, met als belangrijkste doelgroep Nederlanders met een migratieachtergrond. De partij heeft momenteel drie zetels in de Tweede Kamer.

De afgelopen weken kwam DENK veelvuldig in het nieuws wegens onderling geruzie. In HP/De Tijd verscheen het verhaal dat Kuzu zich schuldig zou hebben gemaakt aan „grensoverschrijdend gedrag” tegenover de jonge vrouw waarmee hij een affaire zou hebben. „De beschuldiging zoals die uiteindelijk werd opgeschreven heeft me zwaar getroffen. Wat me nog meer raakte, was de manier waarop deze kwestie door mijn ‘strijdmakker’ werd misbruikt om mij politiek te lynchen”, zegt Kuzu over Öztürk.

Kuzu beklaagt zich uitgebreid over het gedrag van zijn voormalig compagnon. „Öztürk ging steeds meer zijn eigen gang, ondermijnde mijn politiek leiderschap en plaatste zichzelf steeds meer op een zijspoor in de Kamerfractie.” Hij zou daarnaast een verkiezingsprogrammacommissie en een kandidaatstellingscommissie hebben opgericht zonder dat de fractie daarvan op de hoogte was.

Ook de nieuwe fractievoorzitter van DENK, mede-Kamerlid Farid Azarkan, moest het volgens Kuzu bij Öztürk ontgelden. Een bezoek van Kuzu en Azarkan zou de achterdocht van Öztürk hebben gewekt. Kuzu moest alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat het partijbestuur stappen tegen Azarkan ondernam, zegt hij.

DENK noch Öztürk was maandag bereikbaar voor commentaar.