Kustwacht staakt zoektocht bemanning kotter

De zoekactie naar twee opvarenden van de Urker vissersboot UK165 Lummetje is donderdag gestaakt. Na ruim elf uur zoeken door helikopters en een vliegtuig van de Kustwacht en reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is gestopt toen het donker werd. De boot verdween donderdag vroeg. De twee bemanningsleden, mannen van 27 en 41 jaar uit Urk, zijn niet gevonden.

„Door de hoge golven en stroming kon donderdag niet gedoken worden naar het wrak dat in de ochtend al was gelokaliseerd”, aldus Kustwacht Nederland. Vrijdag wordt door de Kustwacht niet opnieuw een grote zoekactie opgestart. „Het is wachten op rustiger weer, zodat dit veilig kan. De betrokken diensten bereiden zich hierop voor, zodat ze direct in actie kunnen komen. Naar verwachting is dat dit weekend.”

In de tussentijd kunnen andere betrokken schepen en viskotters blijven zoeken. „Vanuit het Kustwachtcentrum zal dit worden gecoördineerd om de veiligheid te waarborgen.”