Het marineschip Zr.Ms. Zeeland heeft in het Caribisch gebied een drugstransport met tien balen cocaïne op volle zee onderschept. Het totale gewicht van de drugs is ongeveer 350 kilo, meldde de Kustwacht.

De drugs werden in een speedboot vervoerd, die al enige tijd door de Kustwacht in de gaten werd gehouden. Zo had het vliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied al enkele uren voor de aanhouding foto’s gemaakt van de boot in de buurt van Curaçao. Twee opvarenden zijn aangehouden.