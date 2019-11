Kustwacht: Marineduikers vertrekken naar plaats waar Urker kotter zonk

Het marineschip Zr.Ms. Makkum vertrekt zaterdag met duikers naar de plaats waar de Urker kotter UK 165 donderdag is gezonken.

Dat meldde de Kustwacht vrijdagavond. „Ze gaan dan proberen om de gezonken kotter te onderzoeken en om te kijken of de lichamen zich aan boord bevinden.”

Een politiewoordvoerster van de Landelijke Eenheid kon zaterdagmorgen rond acht uur nog niet bevestigen of de marineduikers ook daadwerkelijk het water ingaan en afdalen naar de gezonken kotter. In de loop van zaterdagmorgen wordt daar meer over bekend.

De Urker garnalenkotter zonk donderdagochtend bij ruw weer nabij Texel. De twee Urker bemanningsleden worden nog vermist. Een zegsman van de marine meldde vrijdag dat tien duikers ingezet zullen worden. Telkens gaat een tweetal duikers de kotter in.

Het schip de ETV Guardian van de Kustwacht is nabij de plaats waar de viskotter zonk om uit te kijken en eventuele scheepvaart te waarschuwen voor het wrak. Er zijn digitale boeien om het wrak heen gelegd. Zaterdag worden ook twee fysieke markeringsboeien gelegd.

Eerder deze week was het volgens de autoriteiten vanwege het ruwe weer niet mogelijk een duikmissie te starten.

Nieuwsblad Het Urkerland meldt dat zaterdag ook een vaartuig van het Urker bedrijf Braveheart Marine naar de plek gaat waar het Urker schip gezonken is. Het schip van Braveheart heeft sonarapparatuur aan boord.