Kustwacht gaat meer schepen waarschuwen voor containerverlies

De Kustwacht gaat bij een ruwe Noordzee meer vrachtschepen waarschuwen als ze langs de Waddeneilanden willen varen. Tot nog toe werden alleen schepen langer dan 300 meter gewaarschuwd dat ze containers kunnen verliezen, maar nu geldt er ook voor kleinere containerschepen een advies.

De Kustwacht heeft daartoe besloten op basis van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en vervolgonderzoeken van het Wageningse instituut MARIN, nadat vorig jaar januari het containerschip MSC Zoe 342 containers verloor bij de Waddeneilanden.

Containerschepen langer dan 200 meter wordt geadviseerd om bij een golfhoogte van 4,5 meter of meer de noordelijke vaarroute te nemen om de kans op containerverlies te verkleinen.

Schepen tussen de 100 en 200 meter krijgen bij een golfhoogte van 3,3 meter al het advies extra maatregelen te nemen, of eventueel een alternatieve koers te varen. Voor die schepen is echter het risico op containerverlies op beide routes ongeveer even groot onder gelijke omstandigheden, stelt de Kustwacht.

De Kustwacht benadrukt dat het gaat om een advies, omdat ze geen mandaat heeft om verkeersaanwijzingen op te leggen. „De kapitein is niet verplicht dit advies op te volgen.”