Kustwacht Curaçao houdt boot aan met veertig Venezolanen

De Kustwacht op Curaçao heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) een boot met 40 Venezolanen aangehouden. Ze waren onderweg naar Curaçao. Naast de mensen waren er ook twee apen aan boord. Alle mensen zijn direct getest op het coronavirus en eventuele andere aandoeningen. De dieren zijn opgevangen door de Veterinaire Dienst.

Het gaat in totaal om 34 mannen en zes vrouwen, ze zijn vastgezet in barakken waar ze niet in contact met andere personen kunnen komen. De Kustwacht op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten controleert al maandenlang intensief op vaarverkeer om te voorkomen dat illegalen uit Zuid-Amerika komen en zo mogelijk het coronavirus verspreiden.