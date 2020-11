Kustwacht Aruba lost schot op boot met illegalen

De kustwacht op Aruba heeft vrijdagavond (lokale tijd) een boot met tien Venezolanen zonder documenten aangehouden. Ook zijn er elf jerrycans met drugs in beslag genomen. Om de boot te stoppen is een schot gelost. Daarbij is een persoon gewond geraakt. Deze ligt nu in het ziekenhuis op Aruba. Dat heeft de kustwacht in het Caribisch gebied zaterdag bekendgemaakt.

Het schot werd gelost omdat de kapitein van de boot waarschuwingssignalen van de kustwacht om te stoppen negeerde. Daarop loste het kustwachtpersoneel een schot op de motor van de boot om deze uit te schakelen. Waarschijnlijk ketste de kogel af van de motor en heeft die iemand verwond.

De ongedocumenteerden zitten vast. Voordat de kustwacht de boot stopte, zijn pakketten uit het vaartuig in zee gegooid. Deze zijn later uit het water gehaald, het bleken elf jerrycans met drugs. Wat voor drugs het. waren, kon de kustwacht nog niet zeggen.