Kunstwereld krijgt code eerlijke praktijken

De kunstwereld heeft met een nieuwe code voor ‘eerlijke’ praktijken (‘Fair Practise’), die dinsdagavond werd gepresenteerd, meteen een handvat voor de nieuwe minister of eventueel staatssecretaris van Cultuur. De code is voor het ministerie een serieus uitgangspunt, aldus de scheidende bewindsvrouw, Jet Bussemaker. „Het geeft mijn opvolger de kans om er voor te zorgen dat nieuwe regelgeving of financiering goed aansluit op wat de code stelt”.

De code is bedoeld voor werkenden, opdrachtgevers, instellingen, financiers en overheden in de culturele en creatieve sector. Door ondertekening onderschrijven ze principes over onder meer eerlijk werken en betalen, maar bijvoorbeeld ook duurzaamheid.

Het is een „paraplu waaronder voor verschillenden sectoren regelingen en richtlijnen kunnen worden ontwikkeld, die daadwerkelijk bijdragen aan een verbetering van het verdienvermogen en de ontwikkelingsperspectieven voor werkenden in de culturele en creatieve sector”, aldus de initiatiefnemers.