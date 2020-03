Zoals zoveel evenementen wordt ook de KunstRAI in Amsterdam verplaatst in verband met de corona-uitbraak. De kunstbeurs, die van 29 april tot en met 3 mei zou duren, wordt verschoven naar 25 tot en met 28 juni. Dat is weliswaar een dag korter, maar de organisatie hoopt zo meer zekerheid te hebben over een „succesvol evenement”.

De vorige editie van de KunstRAI trok een kleine 20.000 bezoekers.