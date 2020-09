KunstRAI twee maanden uitgesteld en op ruimere locatie

De jaarlijkse beurs KunstRAI, die medio volgende maand in Amsterdam zou worden gehouden, is verplaatst naar 10 tot en met 13 december. De organisatie hoopt dan een succesvollere aflevering te hebben dan binnenkort, in verband met alle coronamaatregelen.

De KunstRAI verhuist daarom ook van de gebruikelijke Amstelhal (hal 7) naar de grotere Europahal (hal 1), het grootste gebouw van het RAI-terrein. „In de ruime entree van de Europahal kunnen bezoekers veilig arriveren en hun weg naar de beurs vervolgen. Door de grootte van de hal kunnen bezoekers nu met het grootste gemak de 1,5 meter afstand hanteren”, zeggen de organisatoren van de beurs.

Ze verwachten ongeveer het gelijke aantal deelnemers.