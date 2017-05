KunstRAI toont aanbod ruim zeventig galerieën

Kunstliefhebbers kunnen de komende dagen weer terecht in Amsterdam, waar de 33e editie van de KunstRAI plaatsvindt. Dit is de langstlopende beurs voor hedendaagse kunst van Nederland. Ruim zeventig galerieën tonen hier tot en met maandag hun aanbod, variërend van hedendaagse schilderkunst tot beeldhouwkunst, fotografie, design en sieraden.

Antwerpen is dit jaar gaststad van de kunstbeurs in de RAI. Een aantal galerieën uit de Belgische stad is uitgenodigd om hun plaats. die een internationale reputatie heeft op het gebied van de hedendaagse kunst, te vertegenwoordigen.

Verder is er speciale aandacht voor de kunststroming Outsider Art, waartoe kunst wordt gerekend van kunstenaars die om uiteenlopende redenen buiten het reguliere circuit actief zijn. Zo toont het Outsider Art Museum een expositie van werk uit de vaste collectie en zijn er dagelijks lezingen over dit onderwerp.

Wie niet zoveel heeft te besteden, kan terecht in het Kunstkabinet waar werk tot 1500 euro wordt aangeboden.