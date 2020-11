KunstRAI opnieuw uitgesteld vanwege coronavirus

De KunstRAI wordt opnieuw uitgesteld vanwege het coronavirus. De jaarlijkse beurs in Amsterdam, die eigenlijk in oktober zou zijn, was eerder verplaatst naar december maar de organisatie wijkt nu verder uit naar eind mei. De huidige ontwikkelingen rondom het virus en de persconferentie van het kabinet deze week hebben tot dit besluit geleid.

„De komende twee weken en wellicht nog langer, zijn de zogenoemde doorstroomlocaties waartoe ook de RAI behoort, van overheidswege gesloten”, staat in een verklaring. „Omdat echter is aangekondigd dat daarna de gedeeltelijke lockdown weer wordt ingevoerd, is een succesvolle KunstRAI half december niet langer haalbaar.”

Het evenement staat nu gepland voor 27 tot en met 30 mei.