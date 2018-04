KunstRAI focust op Barcelona

De RAI in Amsterdam is de komende dagen weer de gastheer van de KunstRAI, de langstlopende Nederlandse beurs voor hedendaagse kunst. Negentig galerieën, twintig meer dan vorig jaar, tonen wat ze in huis hebben aan schilderijen, beeldhouwwerken, fotografie, design en sieraden.

De focus ligt deze 34e editie op Barcelona, een stad die volgens de organisatie een internationale reputatie heeft op het gebied van kunst. Zeven galerieën uit de Spaanse stad geven acte de présence op de KunstRAI.

Naast hun reguliere stand hebben 25 galerieën een solostand waarin werk van één kunstenaar wordt uitgelicht. Verder krijgt een aantal startende galerieën de gelegenheid zich te presenteren, onder de noemer Raw Edges. Voor kunstliefhebbers met een klein budget is er net als vorig jaar het Kunstkabinet. Daar staat werk tentoongesteld voor maximaal 1500 euro.

Vorig jaar trok de beurs 18.500 bezoekers. Organisator Erik Hermida hoopt dat er dit jaar 20.000 mensen komen, zo zei hij dinsdag in Het Parool. De KunstRAI duurt tot en met zondag.