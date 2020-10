Kunstmuseum Den Haag legt creatief proces Schwontkowski bloot

In het Kunstmuseum Den Haag (voorheen het Gemeentemuseum) is vanaf aankomend weekend de tentoonstelling Norbert Schwontkowski - Iedereen wil naar huis te zien. Speciaal voor de tentoonstelling over het werk van de Duitse kunstenaar deed het museum onderzoek naar zijn schetsboekjes.

Schwontkowski (1949-2013) droeg altijd een schetsboekje bij zich en vulde er gedurende zijn leven honderden met tekst, schetsen en dagboeknotities. De kunstenaar raadpleegde zijn boekjes geregeld en elke schets of notitie die hem bruikbaar leek, markeerde hij met een sterretje. Daniel Koep, die onderzoek deed naar Schwontkowski, ontdekte dat aan vrijwel elk doek van Schwontkowski zo’n schets of aantekening voorafging.

Het kunstmuseum noemt Schwontkowski „misschien wel een van de best bewaarde geheimen van Duitsland”. De kunstenaar krijgt postuum steeds meer erkenning voor zijn werk, aldus het museum. Schwontkowski zette in zijn kunst de mens op zoek naar verlichting en inspiratie in een grimmige wereld centraal. Dankzij zijn droge humor is het werk van de kunstenaar volgens het museum echter nooit deprimerend.

In de tentoonstelling worden behalve zo’n 70 schilderijen ook meer dan 40 schetsboekjes getoond. De werken en boekjes zijn vanuit verschillende internationale collecties bij elkaar gebracht. De tentoonstelling is een samenwerking tussen Kunstmuseum Den Haag, Kunstmuseum Bonn en Kunsthalle Bremen, waar hij eerder te zien was.