Kunsthistorische prijs voor onderzoek naar imago kunstenaars

Het hoofd van de afdeling Collectie en Onderzoek van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, Sandra Kisters, heeft de Karel van Manderprijs 2020 gewonnen. Ze krijgt de prijs voor haar onderzoek naar het creëren van het imago van en door kunstenaars.

In haar publicatie daarover (The Lure of the Biographical: On the (Self-) Representation of Modern Artists), laat Kisters aan de hand van drie beroemde kunstenaars zien welke mechanismen en strategieën een rol spelen bij het tot stand brengen van een imago. Ze bestudeerde hoe de Franse beeldhouwer Auguste Rodin, de Amerikaanse schilder Georgia O’Keeffe en de Britse schilder Francis Bacon hun persoonlijke geschiedenis gebruikten om bekendheid te verwerven. Ze keek ook hoe zij de manier probeerden te beïnvloeden waarop hun artistieke werk werd uitgelegd.

De Karel van Manderprijs wordt sinds 1958 jaarlijks uitgereikt door de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici en bestaat uit 1500 euro en een trofee.