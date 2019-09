Kunsthal viert gouden jubileum Joost Swarte

De Kunsthal in Rotterdam wijdt vanaf zaterdag een tentoonstelling aan het werk van Joost Swarte (1947), die dit jaar zijn vijftigjarig jubileum als illustrator, ontwerper en architect viert. De expositie belicht werk uit die hele halve eeuw: van zijn eerste tekeningen tot zijn meest recente ontwerpen en van Het ware verhaal van Mr. P. uit 1969 tot Het Leven op Orde uit 2015.

Swarte’s glorie begon in 1974 in Frankrijk, met zijn werk voor het stripblad Charlie Mensuel. Het was maar een kwestie van enkele jaren voordat zijn herkenbare werk met de klare lijnen te vinden was in ook Belgische, Spaanse en Amerikaanse bladen, waaronder The New Yorker. Hij liet het verder niet bij strips alleen: Swarte begon ook literair werk te illustreren en onder meer (kinder)postzegels, affiches, platenhoezen en zelfs glas-in-loodramen te ontwerpen.

Tallozen kwamen zo, bewust en onbewust, in aanraking met zijn werk. Joost Swarte overal, heet de expo dan ook. Swarte’s werk wordt in alle stadia van het maakproces getoond, van eerste schetsen tot en met voltooide boeken bijvoorbeeld, belooft de Kunsthal.

Het is bepaald niet het eerste eerbetoon aan Swarte. In 1998 won hij de Stripschapprijs, in 2004 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau en in 2012 won hij de Marten Toonderprijs.