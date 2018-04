Kunsthal KAdE treedt in het krijt

Ze verliezen terrein in een rap tempo: het aloude schoolbord en het krijtje. Kunsthal KAdE in Amersfoort is niet vergeten hoe ze bij de lessen aan hele generaties schoolkinderen hebben geholpen en organiseert daarom de tentoonstelling KRIJT.

De Kunsthal vroeg zeventien Nederlandse kunstenaars met krijt op een bord los te gaan voor de expositie, die eind mei begint. Maar er zal ook ouder werk te zien zijn en niet van de minsten, zoals Joseph Beuys en Rudolf Steiner.

De speciaal uitgenodigde kunstenaars, abstracte en figuratieve, beloven een gevarieerd beeld aan stijlen en vormen te gaan bieden. Onder hen zijn Arno Kramer, Roland Sohier en ook Lenneke van der Goot, die het schoolbord even laat voor wat het is en kennelijk speelkwartier heeft: ze gaat een stoepkrijttekening maken op een stel tegels.

In de Kunsthal is ook een met krijt gemaakte animatiefilm uit 2016 te zien, van de hand van de Servische Nemanja Nikolić.

De tentoonstelling gaat duren van 26 mei tot en met 19 augustus.