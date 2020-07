Kunstgebit komt boven grond uit op begraafplaats Dordrecht

In de pluktuin van begraafplaats Essenhof in Dordrecht zijn na een periode van veel regen een kunstgebit en andere stoffelijke resten boven de grond uitgekomen. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Dordrecht na berichtgeving door het AD.

Hij zei dat de pluktuin recent is ingericht en dat daarvoor grond is gebruikt uit graven van geruimde velden. „Die grond is niet goed gefilterd en daardoor kon een kunstgebit boven de grond uit komen. Dat is een fout van ons. Dit had niet mogen gebeuren.”

Medewerkers van de begraafplaats zagen het kunstgebit en andere stoffelijke resten boven de grond uitsteken toen ze deze week de pluktuin inspecteerden. De resten zijn toen meteen weggehaald.

Volgens het AD hadden bezoekers van Essenhof eind vorige week al gezien dat er een kunstgebit boven de grond uit kwam, maar hadden ze er toen geen melding van gemaakt.