Kunstenares Gordijn tevreden met „droneshows”

Ook de tweede ‘droneshow’ getiteld Franchise Freedom is goed verlopen. Zondagavond vlogen in Amsterdam-Noord opnieuw 300 lichtgevende drones boven het IJ, in een korte performance van tien minuten. Begeleid door muziek bewogen ze in een computergestuurd patroon dat lijkt op hoe een zwerm spreeuwen vliegt. Kunstenares Lonneke Gordijn is „heel blij” met het verloop van deze voorstelling en die van zaterdagavond.

„Het is helemaal volgens plan gegaan. Geweldig dat zoveel mensen zijn komen kijken. Opmerkelijk was dat iedereen stil werd”, zegt Gordijn. „Ik heb alleen maar positieve reacties gekregen. Mensen vonden het wel erg kort, maar dat kan niet anders, de drones mochten niet langer vliegen.” Gordijn en haar compagnon Ralph Nauta (samen Studio Drift) kregen speciale toestemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport om de drones te laten vliegen. Normaal mag dat niet na zonsondergang en ook niet zo dicht bij Schiphol.

De eerste opvoering van de show met de drones ging vrijdagavond niet door. Het weer was te slecht. De show van zaterdag trok veel bezoekers, die van zondag was nog drukker, zei een woordvoerster namens Studio Drift.

Franchise Freedom gaat over de spanning tussen individuele vrijheid en de veiligheid van de groep. Het vliegend sculptuur maakt deel uit van de overzichtstentoonstelling ‘Studio Drift, Coded Nature’ in het Stedelijk Museum, die nog twee weken te zien is.