Kunstenaars willen opgedoken Ferrari tentoonstellen

Kunstenaars uit binnen- en buitenland willen de gestolen Ferrari die vorige maand op de bodem van het Amsterdamse IJ werd gevonden een tweede leven geven. De auto moet volgens bestaande regels eigenlijk worden gesloopt.

Onder anderen kunstenaar Feike Otto van der Zee is op zoek naar een museum om de auto tentoon te stellen. „De autosloperij heeft onlangs mijn plan aan de politie voorgelegd en kreeg te horen dat er in dat geval een uitzondering op de regelgeving gemaakt zou kunnen worden”, aldus Van der Zee. Hij zegt al in contact te staan met musea. Welke dat zijn, wil hij nog niet zeggen.

Volgens Het Parool zijn er meerdere geïnteresseerden die contact hebben opgenomen met de autosloperij. Zo zou iemand van het motorblok een salontafel willen maken. Ook een aantal musea heeft interesse getoond. Artis staat open voor een gesprek met de sloperij om de sportwagen eventueel een plek te geven in het nagebouwde grachtenaquarium van de dierentuin, zegt een woordvoerder.

De Ferrari werd op 17 juni bij toeval ontdekt door duikers van de brandweer in opleiding bij de IJhaven in Amsterdam-Oost. Het bleek te gaan om een rode Ferrari Mondial uit 1987. De diefstal bleek al te zijn verjaard.