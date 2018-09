Kunstenaar Van Lieshout krijgt Heinekenprijs

In Amsterdam worden donderdag de tweejaarlijkse Heinekenprijzen uitgereikt. Behalve een aantal wetenschappers valt ook de Nederlandse beeldend kunstenaar Erik van Lieshout in de prijzen. Hij krijgt een geldbedrag van 100.000 euro. Van dat geld is de helft bestemd voor een tentoonstelling en/of een publicatie.

De jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst roemt het werk van Erik van Lieshout wegens het „radicale, het persoonlijke en het confronterende karakter”. Van Lieshout „schuwt geen enkel taboe of precaire situatie, integendeel, hij gaat er recht op af en zoekt de dialoog”, aldus het gezelschap.

Een bedrag van 200.000 dollar per laureaat is er verder voor biomedicus Peter Carmeliet (Katholieke Universiteit Leuven), bioloog Paul Hebert (University of Guelph), cognitieve wetenschapper Nancy Kanwisher (Massachusetts Institute of Technology ), historicus John R. McNeill (Georgetown University) en biofysicus Xiaowei Zhuang (Harvard University).

Peter Carmeliet wordt beloond voor zijn onderzoek naar de invloed van groeifactoren op onder meer zenuwcellen. Paul Hebert krijgt de prijs voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van een genetische streepjescode die elke biologische soort op aarde kan classificeren. Nancy Kanwisher ontvangt de onderscheiding voor haar bijdragen aan de kennis over de organisatie van de menselijke hersenen. John R. McNeill is prijswinnaar wegens zijn bijdrage aan de integratie van de wereldgeschiedenis en de milieugeschiedenis. Xiaowei Zhuang krijgt de prijs voor beeldvormende technieken die helpen bij het oplossen van biologische vraagstukken.