Kunstenaar Sjoerd de Vries overleden

De Friese beeldend kunstenaar Sjoerd de Vries is dinsdagochtend vroeg overleden, 78 jaar oud. Museum Belvédère in Heerenveen-Oranjewoud bevestigt dat na een bericht in de Leeuwarder Courant. De Vries vond ook erkenning buiten de eigen provincie.

Zo wijdde het toenmalige Gemeentemuseum van Den Haag, nu het Kunstmuseum, begin deze eeuw een solo-expositie aan werk van de schilder, tekenaar en graficus. Ook Singer in Laren en Belvedère gaven hem eigen tentoonstellingen, laatstgenoemd museum drie jaar geleden nog.

De Vries, geboren in Oudehaske, werkte op verschillende en bijzondere manieren: zo sneed, kerfde en scheurde hij bijvoorbeeld afbeeldingen in gelaagd karton. Ook werkte hij met verhitting door een strijkijzer en met bleekwater. Verder sneed hij werk uit turf.

Nationale aandacht trok het jarenlange conflict over ‘het portret met de grote oren’, zoals het in de volksmond was gaan heten. De gemeente Leeuwarden gaf De Vries in 1970 de opdracht om drie na-oorlogse burgemeesters te portretteren, onder wie Adriaan van der Meulen. Die kon zich echter bepaald niet vinden in de afbeelding, onder meer omdat hij daarop te grote oren zou hebben. Van der Meulen wist een expositieverbod af te dwingen tot tien jaar na zijn dood.