Kunstenaar bouwt Dakota met hulp van 165 ton zand

Zandsculptuurkunstenaar Wilfred Stijger bouwt op de boulevard van Katwijk een C-47 Dakota uit de Tweede Wereldoorlog na. Het bouwwerk bestaat uit originele Dakotaonderdelen en 165 ton zand.

De Dakota speelde een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog. Stijger bouwt het vliegtuig na in het kader van het evenement ”Katwijk van Oranje”, dat in het teken staat van de Tweede Wereldoorlog.

De kunstenaar heeft hulp van enkele collega’s om de originele onderdelen –de vleugels, het staartstuk en de cockpit– aan een romp van zand te verbinden. Projectleider Willem Schonenberg van ”Katwijk van Oranje” verklaart de herkomst van de onderdelen van de C-47. „De vleugels en het staartstuk komen van Hans Wiesman, een Dakotaverzamelaar. De cockpit hebben we van Ed Radstake. Zij hebben die voor niets aan ons in bruikleen gegeven. Voor eind oktober moet het vliegtuig gereed zijn.”

Bezoekers kunnen het bouwproces van de C-47 van maandag tot zaterdag tussen 11 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds bekijken.

Engelandvaarders

Het evenement ”Katwijk van Oranje” duurt nog tot en met 17 november. Tijdens het evenement is er in het bijzonder aandacht voor het verzet, de Engelandvaarders en de Bevrijding. Zo zijn er onder meer een fototentoonstelling, een duinwandeling die de sporen volgt van Engelandvaarders en zijn er geregeld optredens van muziekgezelschappen en koren die muziek uit de oorlog ten gehore brengen.

Atlantikwall

De Katwijkse jeugd wordt ook bij het project betrokken. Op 24 oktober kunnen jongeren kanovaren in de branding om iets te ervaren van wat de Engelandvaarders meemaakten. Leerlingen van de basisschool zijn inmiddels begonnen met het uitgraven van een deel van de in Katwijk aanwezige Atlantikwall. Bij de afloop van het evenement maken die kinderen de Atlantikwall weer netjes dicht.