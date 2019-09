Kunsten ’92 nog niet tevreden

De belangenorganisatie voor de kunstwereld Kunsten ’92 ziet in de miljoenennota nog te weinig kansen op verbetering van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Daar is een hoop over te doen, de minister heeft alle begrip getoond voor de problemen van de beroepsgroep en er is sprake van de invoering van een zogenoemde Fair Practice Code voor eerlijke vergoedingen, maar Kunsten ’92 kan weinig hoop putten uit de begroting voor volgend jaar.

„Zo zal een aantal maatregelen negatieve inkomenseffecten hebben op de grote groep zelfstandigen, ook in de culturele en creatieve sector. Daarnaast zijn er in de gehele culturele en creatieve sector zorgen over het ontbreken van de benodigde middelen om de Fair Practice Code op een verantwoorde manier te kunnen toepassen.”

Onderzocht wordt nog wat er precies nodig is voor de uitvoering van die code. Die extra middelen zouden bij de volgende cultuurbegroting, per 1 januari 2021, beschikbaar moeten zijn om een goed functionerende culturele en creatieve sector te kunnen garanderen, benadrukt Kunsten ’92.