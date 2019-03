Kunstdetective achterhaalt gestolen Picasso

Een in 1999 gestolen en nauwelijks bekend schilderij van Pablo Picasso, Buste de Femme uit 1938, is weer boven water. Het relatief onbekende kunstwerk van de Spaanse meester is opgespoord door de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand, gespecialiseerd in het rechercheren naar gestolen en verdwenen kunstwerken.

Hij heeft het schilderij, verzekerd voor 4 miljoen euro en nu waarschijnlijk 25 miljoen euro waard, anderhalve week geleden overgedragen aan de verzekeringsmaatschappij, bevestigt hij berichtgeving in de Volkskrant.

Het schilderij werd in 1999 in de haven van de Franse badplaats Antibes gestolen van een jacht van een Saoedische sjeik. Sindsdien ging het schilderij rond in de onderwereld en diende het volgens Brand soms als onderpand voor duistere deals. Hij kwam uiteindelijk via een Nederlandse vastgoedman, die ermee in zijn maag zat, op het spoor van het niet-gesigneerde schilderij. Een expert heeft volgens de kunstdetective de echtheid van het schilderij vastgesteld.