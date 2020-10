Kunstbeurs Tefaf verplaatst naar mei 2021 vanwege corona

De internationale kunst- en antiekbeurs Tefaf in Maastricht heeft de beursdata van volgend jaar uitgesteld naar mei. De beurs zou eigenlijk halverwege maart plaatsvinden, maar staat nu gepland van 31 mei tot en met 6 juni vanwege het coronavirus.

De beurs, die op 29 en 30 mei voorbezichtigingen heeft, zal ook twee dagen korter zijn dan gewoonlijk. „Door de data van Tefaf Maastricht te verschuiven, verwachten we een beurs te kunnen organiseren waar exposanten en bezoekers elkaar op een veilige en comfortabele manier, in levenden lijve kunnen ontmoeten”, zegt Hidde van Seggelen, voorzitter van Tefaf in een verklaring.

Tijdens de afgelopen editie in maart ondervond Tefaf al de gevolgen van het nieuwe coronavirus. De bezoekersaantallen lagen zo’n 20 tot 30 procent lager dan gebruikelijk. De beurs trekt jaarlijks rond de 70.000 bezoekers: handelaren, kopers, journalisten en belangstellenden uit de hele wereld.