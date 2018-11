Kunstbeurs PAN Amsterdam opent de deuren

De 32e editie van PAN Amsterdam opent zondag de deuren in de RAI Amsterdam. In totaal tonen 110 antiquairs, galeries en handelaren hun kunst, antiek en design. Op de kunstbeurs is onder meer een pas ontdekte Mondriaan te zien, die rond de 100.000 euro moet opbrengen.

Kunsthandelaar Willem de Winter trof het doek uit 1901 van Elisabeth Sophia Maria Cavalini (1873-1933) onlangs aan bij de kleindochter van de geportretteerde in Zandvoort. Het inmiddels gerestaureerde portret was niet eerder bekend.

Een ander topstuk op de beurs is de prent ‘Plotselinge avondregen bij de Grote Brug van Atake’ van Utagawa Hiroshige (1797-1858). Dit werk kreeg bekendheid toen Vincent van Gogh het onderwerp gebruikte voor het schilderij ‘Brug in de regen (naar Hiroshige)’. De prent is volgens de beursorganisatie in uitzonderlijke staat. Ook een bijzonder object is een zittende, pijprokende Buddha van zwart Delfts aardewerk uit de zeventiende eeuw. Dit stuk komt voor het eerst in zeventig jaar op de markt.

Speciaal voor de beurs heeft fotograaf Erwin Olaf een installatie gemaakt van een serie portretten van Amsterdammers met steeds verschillende kunstwerken. Hij heeft ook het campagnebeeld voor PAN Amsterdam gemaakt.

PAN Amsterdam duurt een week. De organisatie verwacht zo’n 40.000 bezoekers.