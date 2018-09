Kunst via ‘museumtafel’ naar patiënten

Het Van Abbemuseum in Eindhoven en het Stedelijk Museum in Amsterdam gaan mensen met dementie in hun zorginstellingen van kunst laten genieten. Ze brengen er op 21 september, Wereld Alzheimerdag, kunstwerken digitaal naartoe. Die zijn er te bekijken aan een soort tafel, de ‘Onvergetelijk Museumtafel’.

Het is een digitale tafel en er kan worden ingezoomd tot in de kleinste details van de kunstwerken.

Met de Onvergetelijk Museumtafel wordt voortgeborduurd op onder meer de Onvergetelijk-rondleidingen voor mensen met dementie.