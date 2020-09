Kuipers: ziekenhuizen moeten vanaf dit weekeinde zorg afschalen

Welke maatregelen het kabinet ook neemt, voor de zorg in de ziekenhuizen komen de nieuwe regels te laat. Komend weekend behandelen de ziekenhuizen ongeveer duizend coronapatiënten, en dat is niet te combineren met de reguliere zorg. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). „Ziekenhuizen moeten op enig moment keuzes maken en de reguliere zorg afschalen”, aldus Kuipers. Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zegt dat „overbezetting dreigt”.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 660 coronapatiënten. Dat is ongeveer twee keer zo veel als een week geleden. Volgens de berekeningen stijgt het aantal opgenomen patiënten deze week tot boven de 1000. Rond het volgende weekeinde zullen het er ongeveer 1600 zijn, waarvan 400 tot 700 op de intensive care.

Op het hoogtepunt van de eerste golf behandelden de ziekenhuizen zo’n 1400 coronapatiënten op de intensive cares en 4000 op de verpleegafdelingen, maar toen lag de zorg voor anderen vrijwel helemaal stil. Dat willen de ziekenhuizen nu zo veel mogelijk voorkomen.

Bij de eerste golf besloot het kabinet op 15 maart tot een lockdown om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vervolgens duurde het nog ongeveer drie weken voor het aantal ziekenhuisopnames zijn hoogtepunt bereikte. „Het duurt drie tot vier dagen voor men zich aan de regels houdt. Dan gaat eerst het aantal positieve tests dalen, om daarna het aantal ziekenhuisopnames te zien dalen. De intensive cares lopen daar achteraan.” Het aantal besmettingen ligt nu hoger dan op 15 maart en volgens Kuipers „lopen we het risico dat we achter de feiten aan lopen”.

Van de 660 coronapatiënten die maandag in de ziekenhuizen liggen, worden 518 op verpleegafdelingen behandeld, 28 meer dan op zondag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg van 127 naar 142. Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten steeg dus met 43 in een etmaal. Kuipers: „Eerst kwamen er elke vier dagen honderd patiënten bij. Toen werden het honderd per drie dagen. Nu stijgt het aantal met honderd in twee dagen. Het gaat steeds sneller.”

Om de druk op de ziekenhuizen zo veel mogelijk te verlichten, worden patiënten sinds vorige week overgebracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land. In de afgelopen 24 uur zijn tien mensen verplaatst.