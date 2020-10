Kuipers haalt uit naar feestgangers

Ernst Kuipers, voorman van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, heeft maandag fel uitgehaald naar mensen die afgelopen weekend illegale feesten hielden.

Kuipers heeft „compleet onbegrip” voor die feesten, zei hij maandag tegenover de NOS. Afgelopen weekend organiseerden jongeren grootschalige feesten bij Hilversum en in Zoetermeer. De meeste feestgangers kwamen er zonder boete vanaf. Kuipers vreest „een vicieuze cirkel” als burgers zich niet houden aan de coronavoorschriften en waarschuwde voor overbelasting van de gezondheidszorg.

De politie deelde bij het illegale feest nabij Hilversum geen boetes uit, omdat de politie de focus wilde leggen op het zo snel mogelijk beëindigen van dat festijn. Dat meldde de politie tegenover het ANP. Ruim driehonderd feestgangers uit het hele land waren naar een bouwterrein gekomen. Het illegale feest was vlak bij het spoor. „We wilden het feest zo snel mogelijk beëindigen. Het treinverkeer was ook stilgelegd. Mensen proberen op zo’n moment toch om weg te komen. Maar het was een onveilige plek in het donker. We wilden de mensen vooral daar op een veilige manier weg hebben. Het wil niet zeggen dat dit een blauwdruk is voor een volgend feest. Maar gezien de omstandigheden hebben we nu deze inschatting gemaakt en daarom geen boetes uitgedeeld”, aldus een woordvoerster. De dj bij het feest en een vrouw die een agent een schop gaf, zijn wel aangehouden.

Ook bij een illegaal feest in een bedrijfspand in Zoetermeer kregen honderden bezoekers geen boete. Agenten kwamen met politiehonden na een melding ter plaatse en sommeerden de feestgangers direct te vertrekken. De gemeente Zoetermeer zoekt de komende dagen uit welke stappen gezet kunnen worden tegen de twee organisatoren.

Mensen die een ruimte beschikbaar stellen voor een feest kunnen rekenen op een coronaboete. Ook organisatoren en bezoekers van dergelijke feesten worden zo streng mogelijk aangepakt. Dat zei minister Grapperhaus van Justitie maandagavond in Utrecht na een bijeenkomst van het Veiligheidsberaad.

Bij twee of drie feesten in het afgelopen weekeinde was het voor de politie niet mogelijk om de honderden feestvierders aan te pakken, aldus Grapperhaus. „Zulke grote aantallen mensen zijn heel moeilijk te controleren. En je wilt ze ook niet allemaal bij elkaar in een ruimte vasthouden, want dan is het onmogelijk om de gewenste afstand tot elkaar te bewaren”, verklaarde hij.

Ook Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, verdedigde het optreden van de politie. „Het is niet te doen om met een handvol agenten en handhavers vierhonderd feestgangers te beboeten.”