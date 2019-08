Kroontjes terug op De Naald in Apeldoorn

Rijksmonument De Naald in Apeldoorn krijgt zijn kroontjes terug. Dat gebeurt zaterdag officieel met een bijeenkomst.

Op foto’s van de onthulling van het monument in 1901 is goed te zien dat op de palen van het hekwerk kroontjes zitten. Na de oorlog zijn die verdwenen. Op zaterdag 31 augustus keren ze terug. Dat is de geboortedag van koningin Wilhelmina, die De Naald in 1901 kreeg als geschenk van de bevolking.

Het monument De Naald bestaat uit een zeventien meter hoge obelisk, met een rond hek eromheen, bij Paleis Het Loo. Het terugbrengen van de kroontjes is een initiatief van de gemeente, met onder meer Erfgoedplatform Apeldoorn, de TU Delft en de wijkraad.

Op Koninginnedag 2009 was er bij het monument een aanslag op de bus van de koninklijke familie. Een automobilist reed met hoge snelheid in op de mensen die stonden te kijken naar de optocht. Zeven mensen kwamen om het leven en tientallen mensen raakten gewond. Ook de bestuurder overleed.