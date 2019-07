Kroongetuige uitgescholden door verdachte

Verdachte Mohammed R. heeft kroongetuige Nabil B. aan het begin van zijn eerste verhoor in het openbaar, in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol, uitgescholden. R. noemde hem vrijwel direct na de eerste vraag van zijn advocaat Nico Meijering op hoge toon „kankerleugenaar”.

De vraag van Meijering was of B. ooit plannen had gehad om zijn eigen vader te vermoorden. De raadsman zei dit uit betrouwbare bron te hebben vernomen. Toen B. de vraag ontkennend beantwoordde, ontstak zijn cliënt R. in woede.

B. (32) is kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, dat draait om een reeks liquidaties. De voortvluchtige Ridouan Taghi (41) is hoofdverdachte in de zaak. Zolang hij uit handen van justitie blijft, wordt hij bij verstek berecht. Hetzelfde geldt voor Saïd Razzouki, een oudere broer van Mohammed R. In totaal gaat het in Marengo om zestien verdachten. Op dit moment staan vier voltooide liquidaties op de aanklacht, één poging en meerdere voorbereidingen voor moorden. Het Openbaar Ministerie (OM) zal de aanklacht nog uitbreiden, onder meer met de moord op misdaadblogger Martin Kok.

B. zit in een speciale, afgeschermde getuigencabine en is geschminkt en vermomd. Hij is alleen zichtbaar voor de rechtbank, advocaten, officieren van justitie en de verdachten. Journalisten volgen het verhoor buiten de zaal.

Het bewijs tegen de veronderstelde organisatie van Taghi wordt gevormd door verklaringen van spijtoptant B. Hij meldde zich in 2017 bij justitie, na de moord op Hakim Changachi, die bij vergissing werd geliquideerd. In aanloop naar het proces zijn er meer dan 1500 pagina’s aan verklaringen van B. opgetekend. Hij heeft ook verklaard over liquidaties die niet in de lopende rechtszaak zullen worden meegenomen.

B. heeft ook over zijn eigen aandeel bij meerdere moorden verklaard. In de overeenkomst die het OM met B. heeft gesloten, is hem een gehalveerde strafeis toegezegd: 12 in plaats van 24 jaar.