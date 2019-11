‘Kroongetuige stuurde moordaanslag aan’

Nabil B., kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, heeft vanuit zijn cel een liquidatieplan aangestuurd. Mohamed R., een van de verdachten in de zaak, was het beoogde doelwit. Dit stelt R. in een verklaring, bevestigt zijn advocaat Nico Meijering dinsdag. Hoofdverdachte in Marengo is de voortvluchtige Ridouan Taghi.

Volgens R. heeft B. hem op 17 december 2017 naar een plek in Utrecht gelokt. Daar is hij in zijn auto beschoten en zwaargewond geraakt. Ook een vriend naast hem in de auto raakte ernstig gewond, evenals een een bejaarde vrouw die in haar woning werd geraakt door een verdwaalde kogel. Er zou 28 keer zijn geschoten. Korte tijd later sloot B. met justitie zijn kroongetuigendeal.

Eerder werd al bekend dat B. een versleutelde telefoon in zijn cel heeft gehad. Deze heeft hij via via van R. gekregen, aldus Meijering. B. heeft als kroongetuige belastende verklaringen tegen R. en een reeks andere verdachten afgelegd.

R. is er volgens zijn raadsman bijzonder gefrustreerd over dat hij al twee jaar op basis van B.’s verklaringen in voorarrest zit en hem nog steeds niet naar behoren heeft kunnen horen. In oktober stonden er verhoren gepland, maar deze zijn enkele maanden uitgesteld. Op 18 september werd B.’s advocaat Derk Wiersum bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. In maart 2018 is B.’s (niet-criminele) broer in Amsterdam-Noord geliquideerd. Mede door deze heftige incidenten heeft het proces-Marengo een voor Nederlandse begrippen ongekende lading en dynamiek gekregen.

Tijdens een een tussentijdse zitting afgelopen zomer hebben Meijering en Mohamed R. wel enkele vragen kunnen stellen aan de kroongetuige. Dat leidde tot een stevige confrontatie, omdat B. volgens R. zou liegen. R. schold de afgeschermde kroongetuige toen de huid vol. Tijdens die zitting bleek dat B. de telefoon in zijn cel had gehad.

Het proces-Marengo draait om een reeks liquidaties in de onderwereld. In totaal heeft justitie zestien verdachten op de korrel.

Het Openbaar Ministerie was dinsdagmiddag niet voor commentaar bereikbaar.