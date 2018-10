Kroongetuige praat niet over deal

In het strafproces tegen Willem Holleeder heeft Peter la S. dinsdag geweigerd openheid van zaken te geven over de ‘deal’ die hij als kroongetuige in liquidatieproces Passage heeft gesloten. „Ik mag, kan en wil daar niet over verklaren”, zei hij.

La S. sloot als kroongetuige aparte overeenkomsten met het Openbaar Ministerie (OM) over onder meer de strafeis en met het Team Getuigenbescherming (TGB) over zijn nieuwe identiteit en een bijbehorende financiële regeling.

Holleeders raadsman Sander Janssen - die als advocaat van Jesse R. in het Passage-proces de degens al kruiste met La S. - drong sterk aan op openheid over met name die laatste deal. „Om zijn betrouwbaarheid te toetsen, moeten we wel kunnen zien wat op de balans heeft gestaan voor deze kroongetuige.”

Maar La S. gaf Janssen steevast te kennen „dat dit trekken aan een dood paard is. Met het TGB is alles heel strak geregeld. Als ik die grenzen overschrijd, dan zet ik mijn veiligheid op het spel. Dat wil ik niet.” De rechtbank bepaalt later of hij dat alsnog moet doen.