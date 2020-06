Kroongetuige Nabil B. verklaart weer in zaak tegen Taghi c.s.

Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, is weer gaan verklaren. B. weigerde geruime tijd mee te werken aan verhoren bij de rechter-commissaris, omdat hij zich niet kan laten bijstaan door een door hem gekozen advocaat en adviseur, in de personen van respectievelijk Peter Schouten en Peter R. de Vries. Vrijdag zijn de verhoren toch hervat, zegt Nico Meijering, advocaat van twee verdachten in het proces waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. B. heeft volgens Meijering nog steeds geen advocaat.

B.’s advocaat Derk Wiersum werd op 18 september vorig jaar in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Daarna hebben meerdere advocaten geprobeerd B. bij te staan, maar dit liep na verloop van tijd telkens stuk, om redenen die niet zijn bekendgemaakt. Deze raadslieden zijn anoniem gebleven. Het proces Marengo kwam na de moord op Wiersum onder hoogspanning te staan. In maart 2018, kort nadat justitie had bekendgemaakt dat ze een deal had gesloten met spijtoptant B., werd diens (niet-criminele) broer vermoord. Aangenomen wordt dat het kamp van Taghi zich met de moorden op ‘verrader’ B. heeft willen wreken.

De rechtbank heeft er telkens op aangedrongen dat B. een nieuwe advocaat krijgt. Behalve kroongetuige is B. ook ‘gewoon’ verdachte in het proces en moet hij rechtsbijstand krijgen. In ruil voor zijn verklaringen als kroongetuige heeft het Openbaar Ministerie hem strafvermindering in het vooruitzicht gesteld. B. zou een rol hebben gespeeld bij meerdere liquidaties. De deal verplicht hem als getuige te verklaren.

In mei zei B. tijdens een tussentijdse zitting in Marengo dat hij niet verder wilde verklaren. Op een persconferentie zetten Schouten en De Vries begin deze maand uiteen dat de onderhandelingen met het OM over hun voorgenomen optreden na een veelbelovend begin spaak zijn gelopen. Het OM zei geen enkel probleem te hebben met Schouten als raadsman van B., maar zag uiteindelijk geen been in de adviseursrol van De Vries, omdat hij geen advocaat is. Volgens De Vries heeft justitie „een terugtrekkende beweging” gemaakt.

„Kennelijk heeft de kroongetuige eieren voor zijn geld gekozen”, zegt Meijering. Over de inhoud van de verhoren, die woensdag worden voortgezet, wil hij niets zeggen. Meijering staat onder anderen Saïd R. bij, die in januari in Colombia werd aangehouden en daar op zijn uitlevering naar Nederland wacht. R. wordt gezien als de rechterhand van Taghi.

Het OM wilde vrijdag vanwege „de vertrouwelijkheid van de verhoren bij de rechter-commissaris” geen commentaar geven op de hernieuwde bereidheid tot verklaren van kroongetuige B.