Kroongetuige Nabil B. heeft nieuwe advocaat

Kroongetuige Nabil B. heeft een nieuwe advocaat. Dat zegt Simeon Burmeister, plaatsvervangend deken bij de Amsterdamse Orde van Advocaten, in het AT5-programma Park Politiek.

De vorige advocaat van de kroongetuige, Derk Wiersum, werd vorige week voor zijn woning in Buitenveldert doodgeschoten. Die moord ging als een schok door Nederland. De rechtbank is volgens Burmeister op de hoogte van wie de advocaat is. Burmeister gaat verder niet in op de identiteit van de advocaat, maar zegt wel dat het niet gaat om Peter Schouten, die enkele dagen na de moord aangaf zich beschikbaar te stellen.

Wie zit er achter de moord op advocaat Derk Wiersum?