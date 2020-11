‘Kroongetuige mag geen moordenaar worden genoemd’

De advocaten van Nabil B.. kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, zijn boos op strafpleiter Nico Meijering, raadsman van twee prominente verdachten in de zaak. Meijering heeft B. „een moordenaar” genoemd en is daarmee over de schreef gegaan, vinden zijn collega’s Onno de Jong en Peter Schouten. Volgens hen moet Meijering B. voor onschuldig houden zolang deze niet is veroordeeld.

Meijering heeft zich van „demoniserende kretologie” bediend, betoogde Schouten dinsdag op een tussentijdse zitting in het proces, in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. De raadsman verzocht de rechtbank een volgende keer in te grijpen en afstand te nemen van kwalificaties als „moordenaar”. Volgens Schouten dreigt het gevaar dat dergelijke kwalificaties „doorwerken” op het proces en van invloed zijn op de kritische houding van de rechter.

B. is behalve kroongetuige ook verdachte. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem onder meer van betrokkenheid bij de ‘vergismoord’ op Hakim Changachi in 2017. In ruil voor belastende verklaringen tegen zijn medeverdachten heeft het OM B. een gehalveerde strafeis toegezegd: 12 in plaats van 24 jaar. Ook heeft B. openheid van zaken moeten geven over zijn eigen rol bij liquidaties. B. en zijn advocaten zijn om veiligheidsredenen niet fysiek aanwezig in de zittingszaal van de bunker. Zij nemen vanaf een geheime locatie via een videoverbinding deel aan het proces.

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in Marengo. Advocaat Meijering staat de broers Saïd en Mohamed R. bij in het proces. Saïd werd in februari aangehouden in Colombia. Hij zit daar nog steeds in de cel, in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland.

Mohamed R. wees erop dat B.’s advocaten in een tv-uitzending hebben gezegd dat hij heeft verklaard dat hij betrokken is geweest bij het plegen van moorden. „Maar als mijn raadsman hem een moordenaar noemt, zijn jullie ineens beledigd”, aldus R. Volgens hem moeten Schouten en kroongetuige B. zich „niet aanstellen”. Het Marengoproces moet „in de rechtszaal worden gevoerd en niet via de media”, betoogde hij.

Een aantal advocaten heeft om al dan niet voorlopige beëindiging van het voorarrest van hun cliënten gevraagd. Daar beslist de rechtbank woensdag schriftelijk over. De geplande zitting van woensdag is komen te vervallen. Over andere verzoeken van de raadslieden doet de rechtbank later uitspraak.